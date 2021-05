L'Atletico Madrid torna forte su Dybala: Simeone lo vuole da anni, ipotesi scambio con Morata

Secondo Cadena Ser, l'Atletico Madrid è pronto a tornare sul mercato con convinzione per accontentare i desideri di Diego Simeone dopo l'ennesima impresa firmata dal Cholo, che ha vinto la seconda Liga da quando siede sulla panchina dei colchoneros. Contatti intensificati negli ultimi giorni con Paulo Dybala, calciatore per cui Simeone ha un debole da sempre e che aveva cercato già nel momento in cui l'Atletico ha perso Griezmann. Nell'operazione potrebbe entrare anche Alvaro Morata, che la Juve vorrebbe confermare. Considerando che Dybala ha il contratto in scadenza a giugno 2022, si potrebbe anche ipotizzare uno scambio alla pari tra i due.