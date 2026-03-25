L'ex dg della Figc Valentini: "Non andare al Mondiale sarebbe fallimento non solo sportivo"

La vigilia dei playoff mondiali riporta inevitabilmente tensione e aspettative attorno alla Nazionale. L’ex direttore generale della FIGC Antonello Valentini, intervenuto a Radio Tutto Napoli, ha parlato della semifinale contro l’Irlanda del Nord e delle possibili conseguenze in caso di mancata qualificazione: “Da tifoso sono fiducioso, anche se l’ansia è inevitabile. Mi fido di Gattuso e della professionalità dei giocatori, che hanno tutti esperienza internazionale. Non riesco a immaginare un’Italia fuori dal Mondiale per la terza volta di fila. Sarebbe un fallimento non solo sportivo, ma anche economico e sociale”, ha detto.

Valentini ha sottolineato quanto l’assenza della Nazionale peserebbe su tutto il movimento: “Il contraccolpo sarebbe enorme per tutto lo sport italiano, non solo per la Federazione. Questa è la squadra di tutti. In un momento in cui altri sport stanno vivendo risultati straordinari, non possiamo permetterci che manchi proprio il calcio. Ho nipoti di 12-13 anni che non hanno mai visto l’Italia al Mondiale”.

Secondo l’ex dirigente, per rilanciare il sistema serve un lavoro più profondo: “Bisogna ripartire dal settore giovanile, ma tutti devono fare la loro parte. Parliamo sempre di stranieri, però poi ammiriamo squadre che usano pochi italiani. Serve coerenza. Inoltre la Nazionale ha poco tempo per lavorare: oggi Gattuso vede i giocatori raramente, e questo è un problema reale”.

Infine una battuta sul campionato: “L’Inter resta la squadra più forte. L’unica che poteva davvero contrastarla era il Napoli, ma gli infortuni hanno pesato troppo. Con tutti a disposizione avrebbe potuto giocarsi lo Scudetto fino alla fine”.