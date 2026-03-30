TMW Radio Valentini: "Italia, bisogna avere fiducia. E ai giocatori dico..."

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini.

A chi dedica il primo pensiero di giornata?

"Ai tifosi italiani, che in questi casi hanno sempre saputo mettere da parte le proprie bandiere di club e hanno dato alla Nazionale una testimonianza di affetto. Si meritano che la Nazionale torni a disputare un Mondiale".

Dzeko ha chiuso al meglio il caso dell'esultanza dei giocatori italiani alla qualificazione della Bosnia:

"Certamente è stata una reazione sproporzionata quella della Bosnia ,e anche minacciosa. Detto questo, dico che i giocatori hanno commesso una piccola ingenuità, una piccola caduta di stile ma nessun delitto. L'immagine rubata? La squadra, dopo il fischio finale, deve stare negli spogliatoio, perché i giornalisti fanno il loro mestiere".

Tennis, che ne pensa di Sinner che ha vinto anche a Miami?

"Non andavo a dormire alle 2 di notte dai tempi della mia giovinezza (ride, ndr). Ha avuto dei passaggi delicati nel secondo set, ma ha risposto con grande determinazione e ha chiuso alla grande. Sinner ha dimostrato ancora di avere grande carattere, professionalità, grinta".

Nazionale, quanto è preoccupato per la Bosnia?

"Più che preoccupato, sono in ansia, come credo sia giusto. E' partita secca, devi giocartela a tutto campo. Retegui? Se uno dovesse giudicarlo solo da Bergamo, sarebbe da panchinare, ma sarebbe ingeneroso e ingiusto. Pio Esposito è un ragazzo in ascesa, ma molti di questi giocatori sono poco abituati a questi scenari di questa tensione. Sarà un clima infuocato, bisogna avere fiducia in questa squadra, in Gattuso, mi piace la sintonia di gruppo, mi piace che gli infortunati siano andati con la Nazionale perché questi sono segnali importanti, di fraternità e amicizia. Mi auguro che il campionato non occupi nemmeno uno spazio minimo nella testa di questi giocatori".

Che pensiero dedicherebbe ai ragazzi ora?

"Di dare fondo al loro orgoglio, di pensare ai tifosi, alle loro famiglie, e all'Italia sportiva, che è con loro".