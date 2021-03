L'IFAB cambia la regola del fallo di mano: "Se il tocco è accidentale il gol è valido"

Nuova interpretazione del fallo di mano indicata dall'IFAB, l'organo che decide le regole del calcio. In un comunicato è stato infatti precisato che "il tocco di mano accidentale che porta un compagno di squadra a segnare un gol o ad avere un'opportunità di segnare una rete non sarà più considerato un'irregolarità".

Details from IFAB on changes to handball. Take effect from July 1 but competitions can introduce sooner pic.twitter.com/T4hylMSas3

