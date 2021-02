L’infezione virale di Morata e il ginocchio di Dybala: gli attaccanti tengono in ansia la Juve

Alla Continassa sono giorni di allenamento intenso: la Juventus infatti, per la prima volta nel 2021, sta affrontando giorni privi di un turno infrasettimanale potendosi così dedicare alle sedute tecnico-tattiche. Una novità dunque per i bianconeri che hanno così anche la possibilità di recuperare qualche energia psicofisica. Ma non qualche giocatore, eccezion fatta per il rientro dello squalificato Rabiot (mancherà però, sempre per squalifica, Danilo), in vista della gara di sabato contro l’Hellas Verona. Alla conta dei presenti all’allenamento in gruppo di ieri non hanno infatti risposto i vari Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur e i due attaccanti Dybala e Morata.

DYBALA A BARCELLONA - No, non si tratta di una trattativa di mercato che coinvolge l’argentino e il club catalano. Paulo Dybala nella giornata di ieri è volato a Barcellona, accompagnato dalla fidanzata Oriana Sabatini e da alcuni membri dello staff bianconero, per un consulto dal professor Ramon Cugat, luminare di chirurgia ortopedica interpellato da tanti sportivi, dopo che la lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata lo scorso 10 gennaio non è ancora giunta a una risoluzione completa. Quindici-venti giorni di stop la prima prognosi, ormai quarantacinque quelli passati dagli esami strumentali al J|Medical. Chiaro che qualcosa nel percorso di recupero non sia andato nella direzione ipotizzata e per questo motivo la Joya richiesto anche il parere di uno specialista del settore e comprendere così se queste noie andranno, nei prossimi giorni, gestite in maniera differente.

MORATA A RIPOSO - E al ginocchio di Dybala si è aggiunta anche l’infezione virale che tormenta Alvaro Morata ormai da un paio di settimane. Qualche spezzone e la sola, opaca, prova da 90 minuti in casa del Napoli per poi tre giorni dopo essere colpito da uno svenimento nel post gara di Oporto. Ieri lo spagnolo è rimasto a riposo per cercare di recuperare le forze e una condizione fisica migliore. La trasferta di Verona è dunque a rischio e, senza dubbio, toccherà ancora una volta a Dejan Kulusevski partire dal primo minuto al fianco di Cristiano Ronaldo. Per la Juventus in generale, e gli attaccanti in particolare, sicuramente non un periodo fortunato.