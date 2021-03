L'Inter del futuro nasce ad aprile: Zhang prepara i nuovi contratti dei campioni

C'è la questione societaria e la cessione a tener banco negli alti uffici della finanza del calcio. La Cina che ha chiuso i rubinetti calcistici, Suning che sta cercando di tener botta ma una fine che appare segnata e inesorabile: l'addio alla proprietà dell'Inter e la cessione, a uno dei grandi gruppi d'investimento internazionali. BC Partners è quello che ora pare più avanti degli altri, ma prima delle fumate bianche sembra esserci ancora tempo. Così Steven Zhang pensa al presente, lui che della famiglia Zhang è quello che senza dubbio alcuno sarebbe per cedere una quota minoritaria del club e per restare ancora in sella. L'Inter come la sua creatura, come un progetto da preservare o nel peggiore dei casi lasciare al meglio ai futuri numeri uno.

Da Lautaro a De Vrij Rinnovi. E' la priorità di Zhang, che sarà in Italia a metà aprile. Sul tavolo i nomi sono quelli di big: il nuovo accordo di Lautaro Martinez, che dopo un lungo peregrinare sembra aver raggiunto la quadra. Quello di Stefan de Vrij, un'altra firma per la quale mancherebbero pochi dettagli. L'adeguamento da titolare per Alessandro Bastoni, un anno in più per Danilo D'Ambrosio. Poi Samir Handanovic: la volontà è quella di rinnovare, abbassando però l'ingaggio e per questo urgerà trattare ancora. L'Inter, oltre alla fiducia in Ionut Radu, non smette anche di cercare eventuali alternative. Però per il mercato c'è tempo e chissà se sarà dettato dalla proprietà cinese o no. La strada della proprietà sembra segnata ma Zhang ha una missione, intanto. Firmare i rinnovi, aumentando il valore e le certezze del parco giocatori del club.