"L'Inter è stata la scelta più difficile, ho tanto da perdere". Rivedi le parole di Conte

"L'Inter è stata la scelta più difficile, ho tanto da perdere". Le parole di Conte

Antonio Conte, nella conferenza stampa di oggi, è tornato sulla scelta di allenare l'Inter. E le sue sono state parole nette, forti, importanti. Rivedile nel video proposto da Tuttomercatoweb.com: "Venire qui è stata la scelta più difficile. Io mi metto sempre in gioco e in discussione e l'Inter è stato il non plus ultra in questo senso. Avevo moltissimo da perdere, ma vado sempre avanti e ad abbattere i muri con la testa che rimane sempre dura".

