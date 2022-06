L'Inter ha deciso: Bastoni è incedibile. Pronto rinnovo e adeguamento

Alessandro Bastoni sarà un pilastro dell'Inter del futuro. La società nerazzurra, infatti, dopo aver respinto le avances delle big inglesi - su tutte il Tottenham di Antonio Conte - ha deciso di blindare il proprio gioiello, ritenuto incedibile per via delle caratteristiche uniche mostrate nell'ultima stagione. "Mancino, bravo a impostare, oltre che difendere. Il ragazzo di Casalmaggiore - scrive Tuttosport questa mattina in edicola - è stato probabilmente la grande novità tattica di Inzaghi".

Pronto rinnovo e adeguamento. Il contratto in essere tra Bastoni e l'Inter scadrà nel 2024, ed ecco perché in Viale della Liberazione si sta già ragionando su un prolungamento che possa blindare a tutti gli effetti il classe '99. Secondo Tuttosport è probabile che, a mercato concluso, le parti si ritroveranno intorno ad un tavolo, per spostare la scadenza almeno fino al 2026. Mossa naturalmente accompagnata dal classico adeguamento contrattuale: pronto per lui un aumento che toccherà i 4 milioni di euro. Cifre decisamente importanti per un ventitreenne, che attualmente percepisce un ingaggio inferiore ai tre milioni.