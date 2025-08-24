Ufficiale Nuovo centrocampista per Di Francesco: Alex Sala si trasferisce dal Cordoba al Lecce

Si muove sul mercato il Lecce, reduce da un debutto in campionato in cui ha chiuso sullo 0-0 la trasferta di Genova contro il Genoa. In mattinata, infatti, i salentini hanno ufficializzato l'ingaggio di Alex Sala: centrocampista classe 2001 proveniente dal Cordoba.

Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato dal sito del club giallorosso: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Álex Sala dal Córdoba CF. Il centrocampista spagnolo classe 2001, che ha scelto il 6 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due".

Le parole di Di Francesco dopo il Genoa

"Se analizziamo la partita, nei primi 20 minuti la squadra ha fatto molto bene. Banda è stato ammonito ed è andato un po’ in difficoltà: gli avevo chiesto un lavoro un po’ differente dal solito per poter riattaccare quello spazio. Ma la squadra ha pressato bene il Genoa che ha fatto fatica ad uscire e ha cercato spesso la palla lunga. Se gli avversari sono costretti al lancio lungo, i complimenti vanno fatti a tutta la squadra: non credo che il Genoa volesse giocare a palle lunghe su Colombo contro Gaspar e Tiago Gabriel".