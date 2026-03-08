Stasera Milan-Inter, l'ex nerazzurro Dalmat: "Il derby è sempre il derby. E su Chivu..."

E' il giorno del derby. Questa sera Milan e Inter si sfideranno a San Siro. Una partita che non è mai come le altre e che quest'anno vale la vetta della classifica. Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex nerazzurro Stephane Dalmat ha commentato: "C'è un sapore un po' diverso rispetto agli altri anni, anche se il derby è sempre il derby. Il Milan giocherà sicuramente per vincere, ma sono sicuro che lo stesso vorranno fare i calciatori dell'Inter. L’ultimo derby vinto dai nerazzurri è stato quello della seconda stella, il fatto che si giochi stasera per me è un segno, con i nerazzurri che in caso di successo non a caso conquisterebbe di fatto il titolo".

Per quanto riguarda la panchina, l'ex centrocampista preferisce Inzaghi a Chiuvu: "Attenzione, Chivu ha svolto un lavoro straordinario nel suo primo anno da allenatore, ma personalmente mi divertivo di più prima. Quest’anno l’unica partita che mi ha davvero emozionato è stata quella vinta con la Juventus". Ma tra gioco e titoli, Dalmat è sicuro: "Tutti i tifosi, anche qualora l'Inter dovesse giocare male ma portare a casa risultati positivi, preferiscono comunque vincere il campionato o una coppa".

Per quanto riguarda la stagione del Milan la definisce "un po' strana. Sono stati capaci di vincere contro le big italiane, ma hanno perso dei punti contro squadre meno forti. Ed è per quello che sono così in ritardo sull'Inter in classifica".