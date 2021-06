L'Inter si muove per Lazzari: prezzo fissato a 25 milioni, Lotito e Tare infastiditi

L'Inter si muove per Manuel Lazzari. Lo riporta il Messaggero, che spiega come i nerazzurri, su suggerimento del tecnico Simone Inzaghi, abbiano iniziato a lavorare a fari spenti per capire i margini di un possibile trasferimento in Lombardia dell'ex SPAL. La mossa dell'Inter avrebbe infastidito e non poco Lotito e Tare, che hanno fissato il prezzo a circa 25 milioni. In ogni caso, per offrire qualcosa di concreto, l'Inter dovrà prima cedere Achraf Hakimi.