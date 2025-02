L'Inter troverà un Feyenoord diverso rispetto a quello visto col Milan. Van Persie in arrivo in panchina

Ancora una volta il Feyenoord, sulla strada dell'Italia in Champions League. Dopo la doppia sfida col Milan, terminata con la qualificazione agli ottavi e con l'eliminazione dei rossoneri, il club di Rotterdam sarà l'avversario dell'Inter nella prima fase ad eliminazione diretta della competizione.

C'è una differenza: in panchina con l'Inter ci sarà Van Persie

Per la doppia sfida col Milan, dopo l'esonero di Priske, il Feyenoord si era affidato al tecnico della selezione Under 21 Bosschaart, soluzione tampone in attesa di decisioni più precise con proiezione futura. Ora che il play off è stato superato, però, la dirigenza ha accelerato e di fatto quasi chiuso l'accordo con l'Heerenveen per Robin Van Persie. L'ex attaccante sarà il prossimo allenatore del Feyenoord, con la società che pagherà la clausola all'Heerenveen. Alla prossima di campionato contro l'Almere City ci sarà ancora Bosschaart, poi via all'avvicendamento.

Come giocherà il Feyenoord di Van Persie

"Faccio a modo mio". In Olanda semplificano così la filosofia del Van Persie allenatore, definendolo come un tecnico con idee radicali portate avanti a dispetto di situazioni, moduli e interpreti. Lo stile di gioco fatto di possesso palla, mentalità offensiva e transizioni veloci non cambia mai, né in trasferta né in casa, né contro le big né contro le squadre di bassa classifica. E poi gioca solo chi merita, senza titolari per concessione divina o nome. Il portiere è l'undicesimo uomo di movimento, con l'azione che spesso e volentieri passa anche dai suoi piedi. Una pecca è la scarsa solidità difensiva, col suo Heerenveen che subisce gol anche da situazioni banali. Da capire se pregi e difetti saranno trasportati anche a Rotterdam o se Van Persie adatterà le sue idee al materiale tecnico e umano a sua disposizione.