L'Inter vuole il saldo in attivo, ma bisogna cedere gli esuberi. Lautaro vale 90 milioni

Lautaro Martinez sarà il secondo sacrificio dopo Achraf Hakimi? L'edizione odierna di Tuttosport analizza la situazione dell'attaccante argentino e del club nerazzurro: l'obiettivo di Zhang è quello di chiudere il saldo di mercato in attivo di almeno 70-80 milioni di euro e al tempo stesso rinforzare la rosa. Nel caso in cui la società non dovesse cedere i vari esuberi, il sacrificio del calciatore sudamericano sarà inevitabile. Il valore però non cambia: per poter convincere i nerazzurri bisognerà mettere sul tavolo 90 milioni di euro.