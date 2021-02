L'Udinese punta alla Spagna per cambiare l'attacco, ci sarà più Deulofeu con Llorente

Ha riscoperto Gerard Deulofeu l’Udinese. In uno scontro diretto fondamentale per la classifica lo spagnolo, fresco di passaggio a titolo definitivo in bianconero dopo il prestito dal Watford, con una giocata ha risolto il match, conquistando il rigore trasformato da De Paul. Il calciomercato di gennaio dei friulani ha parlato abbastanza chiaro, per il nativo di Riudarenes ci sarà più spazio, dato dall’addio di Lasagna e dall’acquisto di una punta di peso e non di una seconda punta. Il girone d’andata del numero 9 è stato complicato, il grave infortunio al crociato patito a Londra, e smaltito in estate, si è fatto sentire, facendo vedere una forma ancora tutta da ritrovare. Tra difficoltà della squadra e l’edema osseo post Benevento, di spazio Deulofeu ne ha avuto poco, ma ora le gerarchie sembrano pronte a cambiare.

A gennaio l’Udinese ha prelevato Llorente dal Napoli, regalando una torre di spessore a Gotti. Si alternerà con Stefano Okaka appena sarà abile e arruolabile (l’ex Roma è appena tornato ad allenarsi). Per appoggiare il centravanti sarà proprio Deulofeu il prescelto, anche perché Nestorovski sembra non godere di grande considerazione, nemmeno sceso in campo domenica scorsa. In fondo alle gerarchie il giovanissimo Braaf, che ha voglia di emergere e deve convincere i bianconeri a spendere gli 11 milioni del diritto di riscatto, ma è ancora tutto da scoprire.

Quindi ora sembra andare tutto nella direzione di un attacco più classico, con un centravanti vero e una mezzapunta di fantasia che dovrà aiutare ad innescarla. Contro lo Spezia Llorente è partito dalla panchina lasciando il palco a Deulofeu, che, seppur non ancora strabiliando con costanza è riuscito a spostare finalmente gli equilibri, già contro il Verona potrebbe iniziare a vedersi qualcosa di nuovo, con Gerard quasi sicuro del posto. Adesso dunque l’Udinese punterà su qualcosa di diverso, scatta l’ora degli spagnoli, con gli argentini in mezzo al campo si prospetta una combinazione interessante.