TMW La clamorosa rissa fra Orban e un tifoso: cosa rischia ora il giocatore del Verona

Non bastasse l'ennesima sconfitta - la 21^ stagionale - e la Serie B sempre più vicina, in casa del Verona all'indomani della sfida contro il Milan tiene banco il fattaccio che ha coinvolto Gift Orban. Il brutto episodio risale al post-partita ed è diventato virale in poco tempo: l'attaccante è stato protagonista di una rissa con un tifoso gialloblu.

Cosa rischia Orban

In tarda serata è arrivato il tentativo di sotterrare "l'ascia" da parte del giocatore. Fra le proprie stories su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae con la felpa della squadra, con due cuori gialloblu vicino allo stemma del club. Il Verona ha preso le distanze dal gesto con un comunicato nel quale ha specificato: "Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti". Ma cosa rischia ora, Orban?

Difficilmente arriveranno altri comunicati in merito, ma il giocatore - oltre ad una multa - ora attende eventuali provvedimenti interni. Si attendono in tal senso le decisioni del club e di mister Sammarco, ma non è da escludere che possano arrivare sanzioni disciplinari pesanti e che Orban possa non essere più schierato in campo nelle poche gare rimaste, quantomeno. Ricordiamo che si trova al Verona in prestito con diritto di riscatto (dall'Hoffenheim): anche il suo futuro è dunque in discussione. Per il resto, detto che essendo successo fuori dal contesto della partita non avrà ripercussioni dal punto di vista della giustizia sportiva, starà poi al tifoso che ha subito la sua forte reazione decidere se denunciare l'accaduto o meno.

Il comunicato del Verona di domenica sera

Questo il comunicato dell'Hellas Verona: "Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti".