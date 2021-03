La classifica dei migliori 2002 secondo il CIES: Pedri davanti a tutti, solo 5° Camavinga

vedi letture

Il report settimanale del CIES Football Observatory mette a confronto i giovani più forti al mondo nati dal 2000 in poi. Sono state stilate classifiche per quattro categorie diverse, ciascuna basata sui minuti giocati in campionato e il livello delle squadre in cui i calciatori sono tesserati. Questa la graduatoria dei migliori 25 nati nel 2002:

1 Pedri Gonzalez (Barcellona)

2 Leonidas Stergiou (San Gallo)

3 Jeremy Doku (Rennes)

4 Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

5 Edouardo Camavinga (Rennes)

6 Nuno Mendes (Sporting CP)

7 Ryan Granveberch (Ajax)

8 Ansu Fati (Barcellona)

9 Kaio Jorge (Santos)

10 Talles Magno (Vasco da Gama)

11 Lucas Calegari (Fluminense)

12 Mohamed Ihattaren (PSV)

13 Christos Tzolis (PAOK)

14 Josko Gvardiol (Dinamo Zagabria)

15 Tiago Tomas (Sporting CP)

16 Yunus Musah (Valencia)

17 Nathanel Mbuku (Reims)

18 Becir Omeragic (Zurigo)

19 Mohammed Daramy (Copenhagen)

20 Jakub Kaminski (Lech Poznan)

21 Bruno Conceiçao (Internacional de Porto Alegre)

22 Adam Hlozek (Sparta Praga)

23 Fabio Silva (Wolverhampton)

24 Matias Arezo (River Plate)

25 Gianluca Busio (Sporting Kansas City)