La disponibilità e la gara dei singoli per una vittoria pesante: rivedi le parole di Pirlo

Andrea Pirlo ha parlato della disponibilità della sua rosa a giocare in uno schema nuovo con dei giocatori anche fuori posizione. Questo il video dell'intervista a Sky proposta in collaborazione con Tuttomercatoweb.com. "Abbiamo cambiato qualcosa, purtroppo per le tante assenze. I giocatori mi hanno dato disponibilità, devo fare i complimenti a Danilo che ha giocato mediano e Bernardeschi che ha fatto una grande gara da terzino".

Sui recuperi "Il rientro di Cuadrado, Bonucci, Arthur e degli altri è importante. Ci dà qualità e compattezza, hanno esperienza e in gare così sono decisivi".

Su Ronaldo "Veniva da otto-nove partite consecutive, ci siamo messi d'accordo in settimana. Era già in programma".

Sulla crescita dei suoi "Era così importante la partita che avevo bisogno di giocatori che volessero raggiungere la vittoria. Tutti mi hanno dato la disponibilità a giocare anche in posizione diverse, poi sulle qualità non ho dubbi. Ho grandi giocatori e grandi uomini".

Su Chiesa "E' fondamentale: può giocare a destra e sinistra, è bravo nell'uno contro uno e sta migliorando in non possesso. A volte si assenta perché mette giù la testa o protesta. Deve eliminarlo ma è giovane, non deve adagiarsi: i campioni devono migliorare di gara in gara".