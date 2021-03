La fascia di CR7 va all'asta per beneficenza: il ricavato aiuterà un bambino serbo

Dopo il guasto, si dice, viene l’aggiusto. Così, la fascia da capitano buttata a terra da Cristiano Ronaldo dopo il gol fantasma in Serbia-Portogallo potrà fare del bene. Come raccontano i media serbi, infatti, la fascia è stata raccolta da uno dei lavoratori dello stadio, che ha deciso di metterla all’asta sul sito web Limundo. Il ricavato andrà in beneficenza, nello specifico a sostenere i trattamenti medici necessari a Gavrilo Djurdjevic, infante di sei mesi di Kragujevac, afflitto da atrofia muscolare spinale. Al momento in cui questo articolo è stato scritto, il prezzo d’acquisto della fascia di CR7 è arrivato a 351.454 dinari serbi, poco meno di 3.000 euro.