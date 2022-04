La Fiorentina si gode bomber Torreira. E il riscatto a 15 milioni oggi è un super affare

La Fiorentina si gode il suo nuovo goleador. Perso Vlahovic a gennaio, il miglior marcatore viola in campionato è Lucas Torreira. Sono 5 i gol in campionato del centrocampista uruguaiano, che ieri ha deciso il match con il Venezia. Il metronomo viola ha staccato così Nico Gonzalez e Cristiano Biraghi, fermi a quota quattro gol in campionato. Torreira, con il gol messo a segno contro il Venezia, ha siglato anche il proprio record personale, visto che non era mai riuscito a segnare cinque gol in un campionato europeo: era arrivato a quattro solo nella stagione 2017/18 con la maglia della Sampdoria.

Un riscatto a prezzo di saldo

Quello di Torreira è stato sicuramente un acquisto azzeccato. Dopo le esperienze difficili con Arsenal e Atletico Madrid, l'uruguaiano aveva voglia di rilanciarsi in un campionato che conosce benissimo. Prestito con diritto di riscatto fissato a quota 15 milioni, una cifra decisamente bassa visto il rendimento del giocatore in questa stagione. I viola sperano anche di ottenere uno sconto dall'Arsenal, club proprietario del cartellino, ma il suo riscatto da parte dei viola non è assolutamente in discussione. Sarà la luce del centrocampo viola anche il prossimo anno.