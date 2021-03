La Fiorentina si gode il Vlahovic-show: pallone a casa e Benevento schiantato 4-1

BENEVENTO-FIORENTINA 1-4 (9' Vlahovic, 26' Vlahovic, 45+1' Vlahovic, 56' Ionita, 75' Eysseric)

Fondamentale e convincente successo della Fiorentina sul campo del Benevento. L'1-4 finale ha il volto sbarbato di Dusan Vlahovic, autentico mattatore della giornata e autore di una meravigliosa tripletta nel primo tempo. Di Artur Ionita la rete del momentaneo 1-3, di Valentin Eysseric quella del definitivo 1-4.

Benvenuti al Vlahovic-show - La Fiorentina ha voglia di indirizzare subito il match, il Benevento sembra spaesato fin dalle primissime battute. E infatti al 9' arriva il vantaggio viola con Dusan Vlahovic dopo un'ottima ripartenza di Franck Ribery. Il serbo si ripete al 26' con un perfetto tap-in dopo uno schema da calcio d'angolo e fa 2-0. Ma il bello deve ancora venire: minuto 45', sempre Vlahovic stoppa spalle alla porta, si gira e lascia partire un meraviglioso mancino a giro che si infila all'incrocio dei pali della porta difesa da Montipò. E' la dodicesima rete stagionale dell'attaccante classe 2000.

Il Benevento rientra con altro atteggiamento - A inizio ripresa, il Benevento torna in campo con altro spirito e lascia negli spogliatoi la paura palesata nei primi 45'. In tal senso, l'ingresso di Insigne per Viola aiuta lo sviluppo della manovra degli uomini di Inzaghi che nei primi 10' trovano un paio di buone occasioni. Poi, al 56', il segnale di svolta: angolo di Caprari e gol di Artur Ionita che sovrasta Pezzella e di testa segna il gol dell'1-3.

Fiorentina in affanno, il Benevento chiede rigore - La rete dell'1-3 ridà vitalità e idee di gioco alla squadra di Inzaghi che con Gaich prima e Insigne poi va vicinissima al 2-3. Al minuto 63 vibranti proteste beneventane per un mani di Caceres in area di rigore, ma il VAR conferma la decisione di Giacomelli di lasciar correre e la gara va avanti. La Fiorentina dopo 20' di apnea riesce a farsi vedere nuovamente al 71', ovviamente ancora con Vlahovic. Ma il suo sinistro da dentro l'area finisce fuori di poco.

Eysseric chiude la partita - A 15' dalla fine, la Fiorentina riesce a riprendere in mano e a chiudere la gara: Venuti recupera un ottimo pallone sulla trequarti e serve Ribery. Il francese serve Valentin Eysseric che con un apprezzabile scavetto segna la rete dell'1-4 che di fatto mette fine alla gara.