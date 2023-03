La grande stagione di Rabiot, quando è in scadenza. Chiederà uno stipendio da 10 milioni annui

Adrien Rabiot è il miglior giocatore della Juventus in questa stagione. Non solo per i gol segnati, anche se sono chiaramente un bel vantaggio riuscire a quantificare una situazione tramite un freddo numero, ma anche per la quantità e la qualità che ha portato durante tutto l'arco dell'annata. C'era chi, all'inizio, prendeva in giro Allegri che si lamentava dell'assenza del francese, ma con l'andare dei mesi la sensazione è che avesse ragione proprio il tecnico. Ieri ha trascinato ben oltre i gol. Bellissimo soprattutto il secondo, anche se la difesa della Sampdoria chiedeva la rilevazione di un fallo di mano giudicato netto dal tecnico Stankovic, ma anche da Rincon, uno dei più vibranti a protestare.

Sembra serpeggiare un dubbio nei tifosi bianconeri. Perché dopo due anni e mezzo davvero poco convincenti, Rabiot ha incominciato a inanellare grandissime prestazioni? Con la Francia è sempre stato considerato uno dei titolari assoluti, anche quando in Italia la sua stella sembrava iniziarsi ad offuscare. La risposta potrebbe, ma è giusto utilizzare un condizionale perché probabilmente dipende da un mix di fattori, essere nella scadenza contrattuale. A giugno Rabiot probabilmente saluterà i bianconeri, visto che proverà a chiedere un ingaggio ancora più alto dell'attuale da 7,5 milioni di euro. In Premier qualcuno potrebbe anche darglieli, magari con un bonus (alto) alla firma. I bianconeri, in questo momento, sembrano abbastanza bloccati sia per una questione economica, sia per le grane legali.

C'è anche una questione che sembra andare al di là di quanto successo. Perché nella scorsa estate il Manchester United aveva praticamente chiuso, ma poi la madre-agente Veronique aveva chiesto una commissione folle per la firma. Adesso potrà rifarlo, conscia che il figlio ha giocato molto meglio degli anni passati e probabilmente vale quei soldi. Lui non si scompone, sul futuro: "Al momento non penso a niente. Sono contento dell'aiuto alla squadra e poi vedremo. Qua sto bene per questo sto facendo tanti gol allo Stadium e penso di farne altri".