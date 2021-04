La Juve a caccia di plusvalenze: sul tavolo lo scambio tra Bernardeschi e Romagnoli

La Repubblica oggi in edicola fa il punto su quello che è il futuro del mercato della Juventus. La dirigenza deve fare un centinaio di milioni di plusvalenze entro giugno. Con il Milan è in piedi una nuova possibilità, ovvero quella di uno scambio tra Federico Bernardeschi e Alessio Romagnoli. L'esterno azzurro, che con Pirlo gioca anche terzino, è ora positivo al Covid e in quarantena dopo l'avventura in nazionale. In estate lascerà la Juventus e dall'altra parte c'è la possibilità che faccia lo stesso Romagnoli col Milan.