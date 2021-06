La Juve aspetta Ronaldo, Cristiano aspetta l'Europeo: decisione sul futuro solo dopo Euro2020

vedi letture

Tutto dipende da Cristiano Ronaldo, ma la sua decisione non arriverà a breve. La Juventus aspetta di capire quale sarà il futuro dell’asso portoghese per muoversi in attacco: nel mirino tanti nomi, da Vlahovic a Icardi (che il PSG potrebbe mettere sul piatto proprio per arrivare a CR7), passando per Milik, Kean e Malen. Madama, però, dovrà aspettare: Ronaldo è infatti concentrato sull’Europeo, che intende vivere da protagonista col suo Portogallo campione in carica. Solo al termine della rassegna continentale, Cristiano farà la scelta per la prossima stagione. Alla porta bussa appunto il PSG, ma resta in piedi anche l’ipotesi Manchester United, pure in quel caso con l’idea di un possibile scambio.