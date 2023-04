La Juve continua a corteggiare Milinkovic: assalto in estate se il serbo non rinnova con la Lazio?

C'è ancora grande incertezza attorno al futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è uno dei protagonisti annunciati della sfida di questa sera contro la Juventus, che lo corteggia da tempo e sogna di portarlo a Torino. La Lazio - si legge oggi sul Corriere di Roma - vorrebbe blindarlo con un rinnovo, preoccupata com'è dal contratto in scadenza nel 2024. Nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo in tempi brevi, il suo agente Kezman avrà il compito di raccogliere le offerte in giro per l'Europa: il mercato più caldo è quello della Premier, ma tra queste ci potrebbe essere anche quella della Signora.