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Licina ha già conquistato Cremona con gol e giocate. E la Juve se lo gode a distanza

Licina ha già conquistato Cremona con gol e giocate. E la Juve se lo gode a distanza TUTTOmercatoWEB
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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 18:04Serie B
Il classe 2007 arrivato nel finale del mercato ha già segnato due reti in due gare, con anche un assist. I bianconeri guardano interessati la crescita del 'nuovo Yildiz'

L’impatto di Adin Licina con il mondo della Serie B è stato immediatamente devastante, forse anche più delle rosee previsioni di chi parla del giovane trequartista come un talento puro pronto a conquistarsi quella Juventus che ha creduto in lui più del Bayern Monaco, dove il classe 2007 è cresciuto e da dove i bianconeri lo hanno prelevato lo scorso gennaio.

Subito decisivo con i grigiorossi

Dopo un’estate in cui sembrava a un passo dall’approdare all’Avellino, che aveva praticamente chiuso l’accordo con le parti, alla fine Licina si è accasato negli ultimi giorni di mercato alla Cremonese, che lo ha gettato subito nella mischia ottenendo ottime risposte. Sono finora due le presenze del tedesco con il club lombardo e il tabellino già recita due reti, una in Coppa Italia una in Serie B, e un assist. Se già contro il Parma aveva mostrato le sue qualità segnando il gol del definitivo 2-0 contro il Padova ha fatto ancora meglio: prima l’assist per il gol di Federico Bonazzoli dopo neanche un minuto di gioco e poi il gran gol per il 2-0 con una giocata da ‘calcetto’ con il controllo sul filtrante per saltare Sorrentino e subito il tocco per depositare il pallone in fondo alla rete.

La Juve si sfrega le mani

Spettatrice interessata la Juventus, che ne detiene il cartellino, che crede fortemente in Licina e per lui sogna un futuro da ‘nuovo Yildiz’ come spesso è stato etichettato per la comune provenienza (il Bayern Monaco) oltre che per il ruolo e le doti tecniche. Anche il turco del resto aveva aveva iniziato in Serie C con la Next Gen prima di approdare in prima squadra nel corso della stagione 2023/24. Per Licina invece l’esperienza in prima squadra è durata il corso dell’estate, quando è stato aggregato alla formazione di Spalletti, con il club bianconero che per lui ha scelto la soluzione della crescita in Serie B in un club – la Cremonese – dove si era messo in luce nel 2021/22 un certo Nicolò Fagioli (3 gol e 7 assist in 33 presenze) conquistando la promozione in Serie A e la chiamata dei bianconeri.

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