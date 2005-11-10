Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali: c'è Gomez dal 1', esordio da titolare per Pinamonti
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Udinese-Lazio, ultima gara del 3° turno di Serie A: nella Lazio trova spazio dal primo minuto Belahyane, che prende il posto in cabina di regia di Rovella. Pinamonti guiderà l'attacco con Zaccagni e Isaksen ai suoi lati: cambia dunque per due terzi l'attacco di Gattuso. Nell'Udinese c'è Davis come riferimento offensivo, mentre vista l'assenza di Zaniolo toccherà a Gomez ed Ekkelenkamp schierarsi alle spalle dell'ex Watford.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Jovanovic.
Allenatore: Runjaic.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.
A disposizione: Motta, Renzetti, Noslin, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Bordon, Sutalo, Serra, Farcomeni, Gudmundsson.
Allenatore: Gattuso.
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Rossi L. – Monaco
IV Ufficiale: Maresca
VAR: Maggioni
AVAR: Rutella