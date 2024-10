La Juve di Motta è già nella storia: prima rimonta Champions dopo un doppio svantaggio

vedi letture

Contro il Lipsia, la Juventus ha vinto una partita di UEFA Champions League dopo essere andata sotto nel punteggio per due volte nel match per la prima volta nella sua storia. A sottolineare la grande reazione della Vecchia Signora, capace di espugnare la Red Bull Arena di Lipsia nonostante l'inferiorità numerica dovuta all'espulsione di Di Gregorio, è il profilo Twitter di Opta Paolo.

Il tabellino di RB Lipsia-Juventus 2-3

RB Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Geertruida (42' st Vermeeren), Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner (1' st Henrichs), Seiwald (42' st Poulsen), Haidara (30' st Nusa), Simons; Openda (46' st André Silva ), Sesko. A disp.: Vandevoordt, Bitshiabu, Elmas, Klostermann, Gebel. All.: Rose

Juve (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona (16' st Douglas Luiz), Kalulu, Bremer sv (6' Gatti), Cambiaso; Fagioli; Nico Gonzalez (12' Conceicao), McKennie, Koopmeiners, Yildiz (15' st Perin); Vlahovic. A disp.: Pinsoglio, Locatelli, Danilo, Thuram, Cabal, Rouhi, Mbangula. All.: Thiago Motta

Arbitro: Letexier (Fra)

Marcatori: 30' Sesko (L), 5' st Vlahovic (J), 19' st Sesko (L), 23' st Vlahovic (J), 37' st Conceicao (J)

Ammoniti: Raum (L), Conceicao, Perin (J)

Espulsi: Di Gregorio (J)

Le pagelle della Juventus di TMW

Di Gregorio 5 - Nulla può sulla rete del Lipsia, prova ad uscire su Sesko ma l’attaccante lo scavalca con un preciso pallonetto. Nella ripresa tocca il pallone con la mano fuori area anche se va detto che fa di tutto per non colpirlo.

Savona 6 - E’ la sorpresa di formazione di Thiago Motta di questa sera. Molto attento nella fase difensiva, compie delle buone diagonali andando a chiudere all’interno dell’area di rigore e dimostrando personalità malgrado la giovane età. Dal 61’ Douglas Luiz 5,5 - Nemmeno il tempo di annotare il suo ingresso che allarga leggermente il braccio, anche se vuole proteggere il volto, e colpisce il pallone con la mano causando il rigore del 2-1.

Kalulu 7 - Scala al centro dell’area con l’inserimento dal primo minuto di Savona a destra. Gli attaccanti del Lipsia non sono certamente dei clienti facili. Provvidenziale il suo intervento su Simons e su Openda sempre nella ripresa.

Bremer s.v. - Nemmeno cinque minuti sul cronometro e deve abbandonare il campo per un problema al ginocchio. La torsione sembra essere innaturale, speriamo non sia nulla di grave. Dal 4’ Gatti 7 - Doveva giocare dal primo minuto, alla fine entra dopo quattro minuti ereditando da Bremer anche la fascia da capitano. Non sbaglia un intervento dimostrando di essere entrato in partita con la giusta mentalità.

Cambiaso 6,5 - Commette qualche leggerezza di troppo rischiando molto specialmente nella sue trequarti. Si fa sorprendere dal taglio di Sesko, su suggerimento di Openda, che va a realizzare la rete del vantaggio. Si riscatta nella ripresa servendo a Vlahovic la palla del pareggio e salvando su Silva nel recupero.

Fagioli 7 - Entra sempre nel vivo del gioco, fa girare il pallone da una parte all’altra terreno di gioco. Nel primo tempo cerca la conclusione, con deviazione di Vlahovic, che però non impensierisce Gulacsi. Partita ancora una volta da leader in mezzo al campo.

McKennie 6,5 - Nella fase difensiva gioca in linea con Fagioli ma quando attacca alza il proprio baricentro andando ad affiancare Koopmeiners in un 4-1-4-1. Prova ad inserirsi in area avversaria e da una di queste incursioni nasce il palo di Koopmeiners, spettacolare la scivolata netta sul pallone che ferma la ripartenza di Simons.

Nico Gonzalez s.v. - Al minuto otto accusa un problema all’adduttore. Prova a resistere ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca. Dall’11 Conceiçao 7,5 - Come Gatti entra a freddo e ne risente un po’. Nel finale però trova il guizzo giusto che vale tre punti superando Raum e trafiggendo Gulacsi con un preciso diagonale.

Koopmeiners 6,5 - Regista alto della squadra di Thiago Motta. Fa un buon lavoro in fase di contenimento. Appena ha uno spazio per colpire cerca la conclusione. Ad inizio ripresa colpisce il palo al termine di una grande azione corale.

Yildiz 5,5 - La 10 bianconera è certamente pesante di suo, in Champions lo è ancora di più. Appena ha il pallone fra i piedi cerca sempre di puntare l’avversario per cercare l’ingresso all’interno dell’area di rigore avversaria ma non incide. Dal 61’ Perin 6,5 - Entra e deve subito viene battuto da Sesko sul rigore del momentaneo 2-1. Nel finale viene praticamente bombardato ma mette in campo reattività e riflessi bloccando la porta.

Vlahovic 8 - Quattro gol in due partite. Sembra essersi davvero sbloccato. La prima rete è da bomber vero quando anticipa in area Orban su cross basso di Cambiaso. La seconda è semplicemente una perla che va ad incastonarsi all’incrocio dei pali.

Thiago Motta 7,5 - Nemmeno un quarto d’ora sul cronometro ed è costretto a rivedere i suoi piani bruciando subito due cambi e due slot per gli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez. La sua squadra non si dà per vinta e conquista tre punti importanti nonostante anche due interventi del VAR che potrebbero tagliare le gambe a chiunque.