La Juve dice no al riscatto di Milik e perde un altro pezzo in attacco

Si sciolgono i primi nodi in casa Juventus in questo mese di giugno. Dopo aver risolto la questione relativa al futuro di Massimiliano Allegri con le parole del CEO Maurizio Scanavino, tocca ai calciatori con la prima scelta fatta dalla dirigenza che ha coinvolto la figura di Arkadiusz Milik che non verrà riscattato e farà ritorno in Francia.

Per la Juve troppi 7 milioni per Milik: il polacco torna al Marsiglia.

Le scorse erano le ore decisive per dare una svolta al prestito con diritto di riscatto costruito un anno fa con l’Olympique Marsiglia per il trasferimento a Torino di Arek Milik. E una decisione dal lato bianconero è arrivata con la comunicazione, da parte dei dirigenti della Vecchia Signora, della non volontà di pagare i 7 milioni di euro concordati per acquistare a titolo definitivo il polacco. Troppi per i dirigenti juventini che nei giorni precedenti hanno provato a limare la cifra col club francese senza però riuscirci. Si chiude così dopo un solo anno l’avventura dell’ex Napoli a Torino, annata da 39 presenze con 9 reti, ma solamente una da febbraio in avanti.

E dopo Di Maria un altro pezzo di attacco saluta.

E se Angel Di Maria fu lo scorso anno un’esplicita richiesta di Massimiliano Allegri, non si può dire diversamente di Arkadiusz Milik che il tecnico livornese volle fortemente per aggiungere agli attaccanti già presenti in rosa, Vlahovic e Kean, un centravanti con caratteristiche diverse per completare, ulteriormente, il reparto. Risultato un anno più tardi? Per motivi diversi, ma entrambi bocciati. All’insegna di un progetto, quello avviato lo scorso anno, che s’è perso per strada e che, in estate, avrà nuovamente un altro indirizzo anche in virtù di una stagione, quella appena conclusasi, da dimenticare.