Inter, si lavora all’accordo con il Marsiglia per Luis Henrique. E De Winter rimane un’ipotesi. Napoli forte su De Bruyne: ecco il piano. Si riapre anche la pista David. Roma, fiducia per il rinnovo di Svilar

La seconda finale di Champions in 3 anni è un altro grande traguardo raggiunto dall’Inter. Il club nerazzurro non si vuole fermare e punta ad allungare il ciclo di Inzaghi. E per questo già da tempo sta lavorando per rafforzare ulteriormente una squadra, che ha bisogno anche di essere ringiovanita. Il tutto nell’ottica di mantenere sempre un potenziale altissimo. Tra un mese ci sarà poi il Mondiale per Club e la finestra di mercato dal 1 al 10 giugno sarà solo un primo passo per poi definire tutte le altre operazioni a luglio. L’obiettivo prioritario ora resta Luis Henrique. L’esterno brasiliano ha già dato il suo ok al trasferimento ed è stata trovata un’intesa di massima sull’ingaggio. Ora però il lavoro più difficile resta quello di arrivare ad un accordo con il Marsiglia. L’Inter non intende superare la cifra di 25 milioni di euro bonus compresi mentre il club francese chiede di più. Le parti sono al lavoro per limare le differenze. Un’altra operazione che il club nerazzurro vuole fare è in difesa. Ci sono diversi giocatori nel mirino ma è chiaro che l’Inter deve confrontarsi anche con le richieste. Beukema è uno dei centrali preferiti ma la valutazione che ne fa il Bologna oggi è considerata troppo alta. Per cui ecco che i riflettori dei nerazzurri si stanno riaccendendo anche su De Winter del Genoa. Su di lui ci sono diversi club di Premier ma anche il Napoli ha fatto un sondaggio. Resta da capire se l’Inter vorrà accelerare fin da subito o magari aspetterà luglio.

Sarà un’estate intensa anche per il Napoli. Gli azzurri sono sempre più vicini ad un’impresa ed è chiaro che ora la concentrazione sia tutta per il campionato. Subito dopo la fine della stagione ci sarà un incontro tra De Laurentiis e Conte, che ha un contratto fino al 2027. È ovvio che l’obiettivo del presidente è proseguire il lavoro con il tecnico e per questo è stato stilato un piano di miglioramento della squadra con innesti di qualità.

La conferma arriva dall’ultima strafa che il club azzurro sta percorrendo. De Bruyne, che a giugno si svincolerà dal Manchester City, è un’ipotesi estremamente concreta. È evidente che un giocatore di questo spessore abbia già tante proposte ma il fatto che il Napoli si sia mosso in maniera così determinata è un segnale forte anche per Conte. L’apertura del giocatore c’è già. La società azzurra è pronta ad offrirgli un biennale con opzione. Più un premio alla firma. Ora tutto dipenderà da lui. Il sostituto di Kvara sarà uno degli altri temi del mercato estivo, il club azzurro è più che mai deciso a prendere un altro attaccante centrale. Le opzioni Lucca, Bonny e Hojlund sono tutte da tenere sempre in forte considerazione ma attenzione anche al profilo di Jonathan David, che è tornato ad essere una pista calda. Per la difesa il Napoli ha riaperto il discorso Bijol, gia trattato la scorsa estate.

Infine la Roma. La questione allenatore (visto che Ranieri assumerà un altro incarico all’interno della società) è assolutamente prioritaria. Sul nome massimo riserbo ma la sensazione è che la scelta sia già stata fatta. Il club giallorosso intanto si sta muovendo su alcune soluzioni che potrebbero essere interessanti per il futuro. C’è da risolvere in primis la questione Saelemaekers. L’obiettivo sarebbe tenerlo anche per la prossima stagione e la Roma presto parlerà con il Milan per intavolare una trattativa che possa includere anche Abraham. Intanto vanno avanti i contatti per il rinnovo di Svilar, che sta disputando una stagione davvero eccezionale. Il portiere ha un contratto fino al 2027 ma l’obiettivo della Roma è allungarlo ulteriormente per blindarlo. Filtra fiducia anche se per il momento non c’è accordo. Il club giallorosso ha infine sondato il terreno per Kleindienst, attaccante classe 95 del Borussia Mönchengladbach