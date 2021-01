La Juve non può più fare a meno di Arthur: il brasiliano alza il livello del centrocampo

Il centrocampo della Juventus è spesso e volentieri sotto la lente d’ingrandimento di tifosi e addetti ai lavori per le difficoltà che riscontra con costanza ormai da diversi anni nell'attestarsi ad alti livelli. Tra i tre reparti che compongono una squadra, quello mediano in casa bianconera è sicuramente di un grado inferiore rispetto agli altri per incisività nei meccanismi globali. Diverse volte ha funzionato poco fra gli interpreti presenti sul rettangolo verde, la serata di Reggio Emilia, valsa la nona Supercoppa Italiana per la Vecchia Signora, ha offerto però buone risposte in tal senso con il terzetto composto da McKennie, Bentancur e Arthur. E proprio il brasiliano, rientrato in condizione dopo l’assenza a causa dell’infortunio rimediato nella gara di dicembre contro l’Atalanta, è stato particolarmente importante per lo sviluppo della manovra.

LUCE BRASILIANA - Andrea Pirlo contro il Napoli ha affidato le chiavi del centrocampo ad Arthur e Bentancur con compiti differenti l’uno dall’altro. Più basso l’uruguaiano, in posizione più avanzata e decentrata il verdeoro a tentare, e trovare, anche il recupero alto del possesso. Con il pallone tra i piedi poi è una certezza quasi impossibile da scalfire. Mai in difficoltà, sempre con la lucidità necessaria per effettuare la scelta giusta e realizzare la giocata nel migliore dei modi. Anche in verticale dove i miglioramenti sono evidenti nel realizzare le richieste dell’allenatore. Verticalizzazioni realizzate con il dosaggio corretto della forza e del tempismo, per questo motivo diventano necessari i movimenti di chi si trova nelle zone avanzate del campo per permettere all’ex Barcellona di accelerare a piacere il ritmo con i propri filtranti. Ciò che sembra evidente è che questa Juventus, nella zona cruciale del rettangolo di gioco, non possa (e non debba) più fare a meno di Arthur.