La Juve sfida il Venezia: Motta fa riposare Locatelli e punta su McKennie

vedi letture

La Juventus, oggi, tornerà in campo, alle 20:45, all’Allianz Stadium, per sfidare il Venezia nella gara valida per sedicesima giornata di Serie A. Per questa sfida Thiago Motta ritroverà Nico Gonzalez, come ha spiegato lui stesso in conferenza stampa: “Indisponibili saranno Bremer, Cabal, Milik e Rouhi che ha un infortunio muscolare non grave. Cambiaso non è ancora recuperato. Nico rientra in gruppo, lui è molto contento perchè ha lavorato tantissimo per mettersi a disposizione. Spero di potergli dare qualche minuto". Quindi, quello di Nico è un recupero importante per la Juventus visto che non lo ha avuto a disposizione per due mesi e mezzo. Mentre sarà ancora out Cambiaso che però dovrebbe rientrare in tempi brevi, alla lista delle assenze si aggiunge Rouhi perciò gli uomini in difesa saranno solamente 4.

Thiago Motta elogia Teun Koopmeiners.

In queste ultime partite, Thiago Motta ha sempre puntato con costanza su Teun Koopmeiners. L’allenatore bianconero, in conferenza stampa, ha spiegato perché non rinuncia mai all’olandese: “Per noi è fondamentale per tutto, perché sa fare tutto e nel modo in cui lo fa. A me piace vedere tante cose di un giocatore, a me piace vedere il suo linguaggio del corpo e linguaggio del corpo, se fate attenzione di Koopmeiners, nel campo, è fantastico. È un numero 10. Se andate a vedere il suo approccio mentale nella difficoltà è un numero 10. Se andate a vedere le azioni che fa nella difficoltà ancora lì lo fa in un modo fantastico e non ci sono lamentele, va in avanti, fa quello che deve fare e non vengo a scoprire il grande giocatore che è. Perché veramente l’ho visto già negli anni quindi per questo quando dico che è difficile toglierlo un giocatore così dal campo è per tante ragioni, per tanti motivi che alla fine lui rimane in campo e aiuta tantissimo la nostra squadra”. Thiago Motta, ancora una volta, ha coccolato il suo giocatore consapevole del fatto che dalla crescita di Koopmeiners passerà molto del gioco offensivo della Juventus.

Due cambi di formazione rispetto al match contro il Manchester City.

La Juventus, per la gara contro il Venezia, farà qualche cambio di formazione. Thiago Motta, per il match contro il Venezia, confermerà il 4-2-3-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa mancheranno Bremer, Cabal, Cambiaso e Rouhi perciò le scelte saranno obbligate e giocheranno da destra verso sinistra Savona, Gatti, Kalulu e Danilo. A centrocampo, potrebbe esserci un turno di riposo per Locatelli, quindi al fianco di Thuram potrebbe esserci McKennie. Anche sulla trequarti è prevista una novità con Weah al posto di Conceicao, mentre saranno confermati Koopmeiners e Yildiz. In attacco spazio a Vlahovic. È lecito aspettarsi da Thiago Motta anche l'utilizzo a gara in corso di Douglas Luiz e Nico Gonzalez.