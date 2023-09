La Juve spera di spalmare l'ingaggio di Pogba. Presto il summit con Rafaela Pimenta

La Juventus, scrive il quotidiano 'La Stampa' oggi in edicola, incontrerà presto Rafaela Pimenta per discutere dello stipendio di Paul Pogba. L'obiettivo del club bianconero, si legge, è quello di spalmare l'ingaggio del centrocampista francese che un anno fa è tornato a parametro zero concordando però uno stipendio da otto milioni di euro netti a stagione più due di bonus fino al 30 giugno 2026.

La cronaca della scorsa stagione ha però raccontato di un giocatore praticamente mai a disposizione a causa di problemi fisici e partendo da questo dato la Juve vuole dare il via alla trattativa per ridiscutere il suo stipendio.