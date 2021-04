La Juve trascinata dai difensori: Alex Sandro e De Ligt goleador, CR7 ancora in ombra

Una Juventus a due facce ma che riesce a portare la missione in fondo superando 3-1 il Parma di D’Aversa. Andrea Pirlo aveva sostanzialmente solo un obiettivo in testa nella serata dell’Allianz Stadium: portare a casa i tre punti dalla sfida ai crociati dopo un avvicinamento a dir poco turbolento. Tante voci, parecchie distrazioni che hanno complicato la vigilia di una gara con più incognite di quelle che, sulla carta, poteva dimostrare. Obiettivo raggiunto nonostante una partenza da dimenticare con una Juve deconcentrata e sottoritmo, messa in difficoltà dal Parma e incapace di reagire se non con un’unica occasione da gol creata da Dybala ma non concretizzata da Ronaldo. Poi però la fortuna, e la bravura, di trovare il gol che accende la miccia nel finale di primo tempo dando lo slancio giusto per la ripresa.

CI PENSANO I DIFENSORI - Ci si aspettavano i gol di Dybala e Cristiano Ronaldo, entrambi alla rincorsa della marcatura numero 100 in bianconero, ma sono arrivati quelli di Alex Sandro e Matthijs de Ligt. Due bomber inaspettati, soprattutto il brasiliano che fra la fine del primo tempo e l’avvio del secondo ha lasciato il segno per ben due volte riprendendo e indirizzando una partita che si era complicata, inaspettatamente, dopo il gol su punizione di Brugman valso il vantaggio crociato. Prima doppietta con la maglia della Juventus per l’ex Porto, un sospiro di sollievo dopo un periodo non così roseo dal punto di vista delle prestazioni. Spazio anche per l’incornata (e l’assist) di De Ligt che, oltre a contenere le avanzate avversarie, si trasforma in attaccante con una girata di testa degna di un numero nove vecchio stampo che chiude definitivamente i giochi.

CR7 ANCORA IN OMBRA - Ancora una serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo invece che, a dispetto del suo compagno di reparto con la maglia numero 10, non solo non trova la via della rete ma proietta anche un po’ di nervosismo sul rettangolo verde che non aiuta i compagni. Realmente pericoloso solo in un’occasione: a inizio primo tempo quando scalda i guanti di Colombi. Poi qualche folata, un paio di conclusioni respinte dai difensori e poco altro. Questa sera la Juve è riuscita a vincere anche senza le sue reti che, nel corso della lotta alla qualificazione per un posto nella prossima Champions League, saranno sicuramente indispensabili. Vincere era fondamentale, nonostante tutto.