La Juventus ci prova per Dest: ma l'americano vuole restare a Barcellona

Dopo una stagione da protagonista a Barcellona, Sergiño Dest ha attirato su di sé l'interesse di molti club europei. Secondo quanto riporta Diario Sport in Spagna, una delle squadre più interessate al terzino americano sarebbe la Juventus, che come Bayern Monaco e Arsenal avrebbe inviato una proposta al Barcellona per acquistare il difensore, subito rigettata al mittente. L'ex Ajax, infatti, non ha nessuna intenzione di lasciare la Spagna, e ha fatto sapere al club che ha il desiderio di proseguire la sua avventura a Barcellona.