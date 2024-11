La Juventus continua a trattare la risoluzione di Pogba. In Inghilterra ci pensa sempre l'Arsenal

vedi letture

Che cosa attende Paul Pogba nel suo futuro? Mentre proseguono le discussioni tra il centrocampista (squalificato, con riduzione, fino al marzo 2025 per doping), rappresentato dal suo entourage, e la Juventus per la risoluzione del contratto (in scadenza nel 2026), in Inghilterra continuano a parlare della possibilità di vederlo tornare per vestire la maglia dell'Arsenal. Talksport scrive che dal momento che avrà risolto, Arteta ci penserà.

Dell'idea di vederlo in azione con l'Arsenal aveva parlato nelle scorse settimane anche un ex Gunner quale Bacary Sagna: "La Premier League è perfetta per Paul Pogba, mi piacerebbe vederlo all'Arsenal. Sarebbe fantastico, ha esperienza; ama giocare con giocatori giovani intorno a lui, è quando riesce ad essere più efficace. Al Mondiale 2018 ad esempio, è stato allora che ha reso di più, aveva amici intorno a sé. L'Arsenal ha una squadra giovane e fresca, e lo vedo bene a performare con la loro maglia. Riceverà amore dai loro tifosi. Ora, può ricominciare da capo: ha vissuto del tempo lontano dal calcio e tornerà con il desiderio di ritrovare il suo spazio e giocare di nuovo".

Sul suo futuro nella Juventus, invece, si era così espresso il responsabile dell'area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli: "La nostra posizione è molto chiara, Paul è stato un grande calciatore, ora è tanto tempo che è fermo, lo scorso anno e anche quest'anno siamo stati costretti a fare degli investimenti su altri calciatori e in questo momento la rosa è al completo".