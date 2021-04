La Juventus è con Pirlo: Agnelli ribadisce che non cambierà tecnico a stagione in corso

Tuttosport oggi in edicola parla di presente e futuro della Juventus. Un futuro che è oggi, una gara che è più importante più dei tre punti in palio quella contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Uno scontro per un posto in Champions, una sfida che potrebbe essere quella della svolta per entrambe. Andrea Agnelli ha fatto quadrato attorno ad Andrea Pirlo e al progetto iniziato la scorsa estate: il presidente della Juventus, peraltro, non ha mai esonerato un tecnico, neppure Gigi Delneri che finì settimo. Continua a ribadire che non lo farà neppure stavolta, difendendo la sua scelta fino all'ultimo.