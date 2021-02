La Juventus non affonda, né dietro né davanti. Al 45' è 0-0 contro l'Hellas Verona

Risultato a occhiali fra Hellas Verona e Juventus alla fine del primo tempo. Partita frizzante all'inizio ma che poi risulta sgasata, con i zero gol che raccontano pienamente l'andamento della sfida.

La Juventus parte subito forte, creando più di una occasione potenziale ma senza mai dare problemi a Silvestri. Così il primo tiro in porta, vero, è di Faraoni: il colpo di testa mette in difficoltà Szczesny che, però, se la cava da campione. Grande parata con la mano aperta sul primo palo, con la sfera che finisce sul palo prima di rimbalzare in campo. Così, dopo un pericolo sostanziale, è Chiesa ad accendersi nell'area avversaria, chiamando il portiere avversario alla parata difficil, bassa.

Di fatto sono le uniche due occasioni in cui gli estremi difensori vengono chiamati in causa con una certa severità. La Juventus non riesce a creare grandi occasioni, con un Cristiano Ronaldo in omba e Kulusevski che chiede tutti i palloni, dall'altra parte il Verona riparte con una certa velocità, senza però impensierire Szczesny. 0-0 quindi giusto al termine del primo tempo.