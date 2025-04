La Juventus non ha dubbi su Kalulu: sarà riscattato, ecco quanto incasserà il Milan

Pierre Kalulu resterà alla Juventus. Il club bianconero ha infatti deciso di esercitare il diritto di riscatto per il difensore francese, prelevato dal Milan la scorsa estate con la formula del prestito oneroso. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza juventina non ha alcuna esitazione: il classe 2000, arrivato a Torino per rinforzare il pacchetto difensivo, ha convinto tutti e sarà a pieno titolo parte del progetto anche nella prossima stagione.

Per assicurarsi definitivamente le prestazioni dell’ex Lione la Juve verserà 14 milioni di euro nelle casse rossonere, che si aggiungono ai 3,3 milioni già sborsati in estate per il prestito. Un investimento complessivo da 17,3 milioni per un giocatore considerato affidabile, duttile e con ampi margini di crescita.

Kalulu ha mostrato grande solidità nelle rotazioni difensive bianconere, guadagnandosi la fiducia di staff tecnico e dirigenza. Il suo profilo giovane ma già esperto è in linea con la nuova linea progettuale della Juventus, orientata verso investimenti mirati e sostenibili. Nessuna sorpresa dunque: Kalulu sarà ancora in bianconero, con la Juve pronta a formalizzare l’operazione al termine della stagione.