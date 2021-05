La Lazio batte il Parma, ma Luiz Felipe guarda già al derby: "Non servono stimoli, sono pronto"

Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha commentato a Lazio Style Channel la vittoria ottenuta in extremis dai capitolini sul Parma, partita in cui il difensore italo-brasiliano è stato protagonista nella ripresa: "Avevo voglia di tornare a giocare, di correre e aiutare i compagni. Oggi mi sentivo meglio rispetto a Firenze. Devo tornare in forma ma mi sento bene. Sapevamo che non sarebbe stato facile, il mister ci aveva avvisati: loro erano spensierati e stavano tutti dietro la linea della palla. Abbiamo creato qualche azione nel primo tempo, come la traversa di Luis Alberto, poi abbiamo trovato il gol all'ultimo minuto. Va bene così, erano importanti i tre punti, ora testa al derby di sabato. A Ciro dobbiamo offrire una cena".

Verso il derby: "È una partita diversa da tutte le altre, non servono stimoli. Devi essere pronto, onorare la maglia; se abbiamo la testa giusta, vinceremo e potremo sognare ancora la Champions. Io sono pronto".