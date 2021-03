La Lazio crea e segna, Marusic sblocca il match contro l'Udinese: ospiti avanti 1-0 al 45'

vedi letture

Il primo tempo della Dacia Arena si chiude con la Lazio in vantaggio sull’Udinese grazie al gol di Marusic, abile a sfruttare una giocata di Luis Alberto in area. Buon primo tempo da parte della squadra di Inzaghi: i capitolini hanno costruito parecchio, ma sono riusciti a superare la difesa bianconera soltanto nel finale di primo tempo. I friulani devono assolutamente cambiare ritmo per poter trovare la reazione nella ripresa.

LA LAZIO CREA, MA NON SFRUTTA - La Lazio inizia subito col palleggio nella metà campo avversaria. L’Udinese prova a ripartire in contropiede, al 6’ Makengo calcia in porta ma non inquadra lo specchio. Dopo pochi minuti Immobile prova ad anticipare Musso su un tiro dalla distanza di Luis Alberto: il numero 17 chiede il calcio di rigore, ma il direttore di gara lascia correre. Al 20’ l'attaccante biancazzurro prova la girata di testa su cross di Radu, ma il pallone termina direttamente sul fondo. Due minuti più tardi ci prova ancora Luis Alberto, ma Musso blocca senza problemi.

CI PENSA MARUSIC - La Lazio crea parecchio, ma non concretizza la mole di gioco prodotta. Al 30’ ci prova Milinkovic-Savic, ma il muro dell’Udinese devia sul fondo. Al 37’ arriva la svolta del match con Marusic, al suo secondo gol in campionato: il numero 77 controlla e tira dopo un velo dello stesso Luis Alberto, controllo e conclusione chirurgia a superare il portiere argentino. La rete siglata dagli ospiti taglia le gambe ai bianconeri, che però reagiscono nel finale. Reina si inventa un mezzo miracolo su Stryger Larsen, dopo due minuti di recupero si va negli spogliatoi con la Lazio in vantaggio 1-0.