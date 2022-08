La Lazio è tornata a lavoro: si rivede Pedro, Sarri gestisce Romagnoli e ritrova Casale

Sarri nella ripresa di oggi ha gestito le condizioni dei calciatori della sua Lazio impiegati dall'inizio con il Bologna. Lavoro part-time per la formazione titolare - si legge su lalaziosiamonoit.it -, per Romagnoli semplicemente un lavoro differenziato In campo si è rivisto Pedro e in settimana si riaggregherà al gruppo per tornare dai convocati. A disposizione Casale, che ha saltato il debutto all'Olimpico a causa della squalifica rimediata con la maglia del Verona nella scorsa stagione.