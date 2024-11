La Lazio ha deciso: la lista Serie A non sarà cambiata in attesa del recupero di Castrovilli

vedi letture

La Lazio ha deciso di non modificare la lista per la Serie A 2024-2025. Come scrive questa mattina il quotidiano Corriere dello Sport, i biancocelesti aspetteranno infatti il recupero di Gaetano Castrovilli senza aggiungere/togliere calciatori alla lista presentata a inizio campionato. L'ex Fiorentina è attualmente fermo per l'infortunio al ginocchio sinistro riportato dopo uno scontro fortuito con Dele-Bashiru in allenamento, ma non ci sarà uno switch tra i nominativi.

Fiducia a Dele-Bashiru aspettando Castro

Per giorni si era ipotizzato l'inserimento di Akpa Akpro, ma alla fine Castrovilli proverà a rimettersi a disposizione nel giro di 15-20 giorni. La sosta lo aiuterà a saltare meno gare possibili, ma nel frattempo mister Baroni potrebbe dare maggiore spazio proprio al nigeriano Dele-Bashiru.

Il comunicato ufficiale della Lazio

"La S.S. Lazio comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto in data odierna ad artroscopia chirurgica a carico del menisco mediale dell’arto inferiore sinistro. Il calciatore verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano ed il rientro alle attività di campo è previsto tra due settimane, come da certificazione medica". Rientro in campo fra due settimane quindi, al netto della dovuta riatletizzazione. Un periodo di tempo tutto sommato contenuto, considerando le previsioni che parlavano di un mese, un mese e mezzo, di stop.