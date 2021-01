La Lazio inizia a preparare il derby: buone notizie da Lulic e Acerbi. Correa ce la farà

La Lazio comincia a preparare il derby. La squadra di Simone Inzaghi ha svolto quest'oggi a Formello il primo vero allenamento settimanale in vista del derby di venerdì. Conferme sul recupero di Senad Lulic, sempre in gruppo, e Francesco Acerbi, che aveva avuto un piccolo fastidio all’adduttore a Parma: oggi ha svolto riscaldamento con la squadra e poi allunghi con Luiz Felipe e Luis Alberto. Lavoro in palestra per Correa, che dovrebbe rientrare tra i convocati. Out Cataldi e Fares, che sta recuperando dall’infortunio al polpaccio.

Prima della seduta, Inzaghi ha voluto radunare tutta la squadra per un discorso motivazionale in vista della sfida più attesa della stagione.