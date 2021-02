La Lazio lavora bene e Inzaghi cancella la seconda seduta pomeridiana. Le ultime da Formello

Ha cancellato l'allenamento del pomeriggio, mister Inzaghi, ben soddisfatto della seduta mattutina. Niente doppia seduta quindi per la Lazio, che si prepara al posticipo di domenica contro il Cagliari. Milinkovic-Savic, uno dei più utilizzati nell'ultimo periodo, ha potuto godere di un giorno di riposo ulteriore. Non si sono visti in campo né Strakosha e né Caicedo: l'ecuadoriano dovrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni.