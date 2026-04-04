La Lazio riacciuffa il Parma: Noslin-gol come all'andata, 1-1 al 77' con deviazione di Circati
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La Lazio riacciuffa il Parma a tredici minuti dalla fine più recupero, ha segnato - proprio come all'andata - Tijjani Noslin. La rete biancoceleste nasce da una superiorità sulla sinistra, il neo-entrato attaccante di casa si defila ed entra in area scambiando con Taylor, conduzione verso il centro e tiro centrale, deviazione decisiva di Circati che di tacco spiazza Suzuki per l'1-1 al 77'. Tutto da rifare, dunque, per la truppa di mister Cuesta.
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