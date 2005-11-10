Ufficiale Bari, rinforzo d'esperienza per il centrocampo: ecco l'austriaco Lukas Grgic

Il Bari rinforza la mediana con Lukas Grgic. Il centrocampista austriaco arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2028

Il Bari mette a segno un nuovo colpo per il centrocampo. Il club biancorosso ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Lukas Grgic, centrocampista austriaco classe 1995 che ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2028 ed è già a disposizione di mister Rastelli nel ritiro di Roccaraso.

Bari, ufficiale Lukas Grgic: il centrocampista firma fino al 2028

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lukas Grgic (17.08.95, Wels, Austria); il centrocampista austriaco ha firmato un contratto fino al giugno '28 e sarà da subito a disposizione di mister Rastelli e dei nuovi compagni nel ritiro di Roccaraso.

Prodotto della giovanili della sua città natale, fa il suo esordio con la prima squadra del Wels nella stagione '11-'12, prima di passare all' SV Wallen dove rimane una stagione collezionando 27 presenze. Dal '14 al '17 si afferma in patria nelle fila del Lask con cui conquisterà una Erste League nel campionato '16-'17. Dopo aver vestito le maglie di Ried (58 pres., 3 gol, 9 assist), WSG Tirol (22 pres., 4 assist) e nuovamente Lask (in totale 77 pres., 7 gol, 5 assist), con cui partecipa all'Europa League '20-'21, nel gennaio del '22 firma con l'Hajduk Spalato (47 pres., 2 gol e 5 assist), vincendo due edizioni della Coppa di Croazia prima di trasferirsi al Rapid di Vienna con cui gioca 95 partite (3 gol e 5 assist) togliendosi la soddisfazione di partecipare alla Conference League della passata stagione.

Benvenuto Lukas !