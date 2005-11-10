Live TMW Fiorentina, Jimenez: "Trattativa velocissima: ho detto subito sì. Ecco la mia posizione"

Segui in diretta testuale la conferenza stampa di presentazione di Alex Jimenez, nuovo difensore della Fiorentina.

In casa Fiorentina è il giorno di Alex Jimenez. Il nuovo esterno di difesa viola - arrivato dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro - interviene a partire dalle 12:00 dal 'Wind3 Media Center' del Rocco B. Commisso Viola Park in conferenza stampa. Segui in diretta le dichiarazioni del calciatore spagnolo con il live testuale a cura di TuttoMercatoWEB.com.

La conferenza stampa di Alex Jimenez

Com'è nata la trattativa e perché ha scelto di tornare in Italia?

"E' andato tutto molto veloce, ho detto subito si perché mi sono piaciute le prospettive. Sono molto felice di essere qui".

Cosa non funzionò al Milan?

"E' stata una grande tappa della mia carriera, ma adesso penso solo a lavorare e giocare per questa squadra".

Sperava di venir convocato per il Mondiale?

"Sono molto felice per il mio Paese".

A 21 anni ha già cambiato 4 squadre e 3 campionati, è una cosa che ha frenato la sua crescita?

"Sono giovane, devo crescere ancora. Non c'è niente di male andare in una squadra nuova. Penso che se lavorerò bene, sarà buono per me".

Ha degli obiettivi?

"È ancora un po' presto per parlare di obiettivi, ma noi lavoriamo per fare io meglio possibile".

Dove si trova meglio a livello tattico?

"Mi metto a disposizione della squadra, ma il terzino destro è il mio ruolo preferito. Cosa ci chiede Grosso? Sono qui solo da una settimana e ancora non ho sentito così tanto cosa vuole il Mister, nei prossimi giorni lo capirò meglio sicuramente".

Ci sono analogie tra Iraola e Grosso?

"Iraola è stato un allenatore che mi ha aiutato tantissimo, ma è il passato. Ora voglio pensare al presente e a fare ciò che mi chiede Grosso".

Quali sono le principali differenze tra i campionati che ha affrontato?

"Ci sono diversi modi di giocare. La Premier è sicuramente più fisica e aver giocate tante partite mi farà bene".

Che cosa hanno rappresentato il Real Madrid Castilla e il Milan Futuro?

"Tanti giocatori giovani fanno bene in squadra dopo aver giocato nelle under 23, sono contesti che aiutano. Noi ci stiamo allenando con i Primavera e si vede che hanno fame di crescita. Personalmente mi hanno aiutato tantissimo perché mi hanno dato la possibilità di confrontarmi in un contesto professionistico".

Fine della conferenza stampa