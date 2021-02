La lista UEFA del Napoli: Llorente addio, il posto del basco viene occupato da Ghoulam

vedi letture

Nelle scorse ore le 6 squadre italiane ancora in corsa in Europa hanno dovuto consegnare alla UEFA le liste aggiornate in vista della ripresa delle competizioni. Il Napoli effettua un solo cambio, con Llorente (passato all'Udinese) che esce per far spazio a Faouzi Ghoulam, escluso nella prima parte di stagione. Gli uomini di Gattuso affronteranno ai sedicesimi di Europa League il Granada il 18 febbraio (Granada) e il 25 febbraio (Napoli). Questa la lista del Napoli:

Portieri: Meret, Contini, Ospina

Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hisaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas

Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Lobotka

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna