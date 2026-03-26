Focus TMW La Masia produce talenti: undici del Barça provengono da lì. Quasi 600 milioni di valore

La Masia risplende. Il Barcellona si basa su un'autarchia mista, con stelle che riescono a crescere grazie ai campioni che sono al loro fianco, rimanendo però ancorati alla Catalogna proprio grazie all'Academy.

Il valore

Quasi 600 milioni. Ovviamente è molto gonfiato dalla stella di Lamine Yamal che, probabilmente, non ha prezzo. Potrebbe essere il nuovo record da battere dopo i 222 milioni di Neymar (dal Barça al PSG di qualche anno fa) sicuramente può essere paragonato a un dipinto di Van Gogh o similari. Poi però ci sono i Cubarsì e i Fermin Lopez, costosissimi, oppure il solito Dani Olmo, più il terzino Alejandro Baldé.

In crescita.

Il simbolo è Gerard Martin - e la maglia che gli ha spedito Paolo Maldini quando ha saputo che lo chiamavano così - che sta rapidamente scalando le gerarchie. Poi Eric Garcia, Marc Bernal, Marco Casadò continuano a migliorare. Chi scende di qualche posizione, purtroppo, è Gavi, anche a causa dei tanti problemi fisici che lo stanno affossando, lasciando spazio per crescere agli altri. Undici sono i calciatori fissi in prima squadra, poi ci sono gli esordienti: Torrens, Fernandez, Marques ed Espart solo in questa stagione, più Dro che è finito al Paris Saint Germain in inverno.

Portieri: Diego Kochen

Difensori: Pau Cubarsì, Alejandro Baldè, Gerard Martin, Eric Garcia

Centrocampisti: Marc Bernal, Marc Casadò, Gavi, Fermin Lopez

Attaccanti: Lamine Yamal, Dani Olmo

Esordienti: Jofre Torrens, Toni Fernandez, Tommy Marques, Xavi Espart