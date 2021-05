La meteora interista Manaj: "Al Barça B sono rinato, ora sogno il ritorno in Serie A"

Una meteora tra le fila dell’Inter, Rey Manaj quest’anno è finito tra le fila del Barcellona B. Intervistato da Gazzetta.it, l’attaccante si racconta ammettendo di sognare un ritorno in Serie A: "Prima non ero umile, al Barcellona sono rinato - ha detto al termine di una stagione che lo ha visto realizzare 14 gol -. Messi? Leader clamoroso. Adesso mi piacerebbe tornare in Serie A. Ho sentito Perisic abbastanza spesso, anche quando io mi allenavo in prima squadra al Barcellona e lui andava in nazionale con Rakitic. Ivan merita, è un grande giocatore. E poi io sono interista da sempre, ho esultato per lo scudetto”, ha concluso.